«Новый дом». Тимо Вернер появился на «Стэмфорд Бридж»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер сфотографировался на домашнем стадионе лондонцев. Игрок пришёл на «Стэмфорд Бридж» поболеть за синих в матче с «Вулверхэмптоном».
«Мой новый дом! Вперёд, „Челси“, — написал Вернер в "Твиттере".
«Добро пожаловать на „Бридж“, Тимо!» — прокомментировала появление футболиста пресс-служба клуба в «Твиттере».
В июне «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Вернера из «РБ Лейпциг». Сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.
Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.
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