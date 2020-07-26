«Ливерпуль» в матче с «Ньюкаслом» пропустил самый быстрый гол в АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» пропустил от «Ньюкасл Юнайтед» свой самый быстрый гол в Премьер-лиге.
На 25-й секунде матча счёт открыл Дуайт Гейл, которому ассистировал бывший игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви.
Матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» проходит на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
Обслуживает встречу арбитр Энтони Тейлор, ассистируют ему судьи на линиях Гари Бесвик и Джеймс Мейнворинг.
Встреча команд в первом круге прошла 14 сентября 2019 года и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 3:1.
«Ливерпуль», в 37 турах набрав 96 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (44) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (78) и «Манчестер Юнайтед» (63).
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