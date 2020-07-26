«Зенит» ушёл в отпуск
Основной состав петербургского «Зенита» получил несколько дней отдыха перед стартом нового сезона РПЛ.
«26 июля победители Российской Премьер-Лиги и Кубка России отправились в отпуск. Планируется, что команда соберётся в «Газпром» — тренировочном центре в пятницу, 31 июля, и начнёт подготовку к матчу за Суперкубок России. Игра с «Локомотивом» пройдёт 7 августа на «ВЭБ Арене», точное время начала встречи будет опубликовано дополнительно», — сообщает пресс-служба «Зенита».
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок страны. Для сине-бело-голубых такое достижение стало вторым в истории. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл два главных турнира России в 2010 году.
«Зенит» показал, что происходило на поле и в раздевалке после победы в финале Кубка России
- 26 июля 2020
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