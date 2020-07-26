Кевин Де Брёйне классным обводящим ударом поразил ворота «Норвича»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметился голом в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Де Брёйне отличился в концовке первого тайма. Бельгиец получил мяч от Кайла Уолкера, находясь рядом с левым углом штрафной, быстро обработал его и пробил по дуге в дальнюю девятку.
Матч «Манчестер Сити» — «Норвич Сити» проходит в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Обслуживает матч арбитр Крейг Поусон, ассистируют ему судьи на линиях Ричард Уэст и Ник Гринхалг. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Норвич Сити».
«Манчестер Сити», набрав 78 очков, занимает 2-е место в АПЛ. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте.
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