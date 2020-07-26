Мэйсон Маунт поразил ворота «Вулверхэмптона» прямым ударом со штрафного

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт отметился голом в матче 38-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (счёт 2:0, идёт 2-й тайм).

Маунт отличился в концовке первого тайма, поразив ворота гостей прямым ударом со штрафного.

Матч «Челси» — «Вулверхэмптон» проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживает матч арбитр Стюарт Атвелл, ассистируют ему судьи на линиях Адам Нанн и Саймон Лонг.

«Челси», набрав 63 очка, занимает 4-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» (59) — на 6-м месте. «Челси» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Вулверхэмптон». Чемпионом английской Премьер-лиги уже стал «Ливерпуль» (96). В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (78) и «Манчестер Юнайтед» (63).