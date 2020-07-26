Евгений Луценко: «Арсенал» должен был завоёвывать минимум шестое место

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко подвёл итоги сезона для тульской команды.

«Что касается команды, сезон получился на 4 с минусом. Как минимум должны были завоёвывать шестое место, как в прошлом году. Были планы. Если бы не этот отрезок весенний, который мы провалили, мы бы заняли шестое место», — сказал Луценко в интервью пресс-службе «Арсенала».

Лучшими бомбардирами Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стали нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун, оба забили по 17 мячей в 28 матчах. Третье место в списке лучших бомбардиров занял нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко — 15 мячей. «Арсенал» занял в таблице РПЛ 8-е место.

Луценко перешёл в «Арсенал» прошлым летом на правах свободного агента, а до этого на протяжении трёх лет защищал цвета московского «Динамо». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Торпедо», «Ростов», «Мордовию» и другие клубы.