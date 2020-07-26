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«Манчестер Сити» разгромил «Норвич», «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» разгромил «Норвич», «Челси» обыграл «Вулверхэмптон»
Футбол / Англия 0

В матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» одержал крупную домашнюю победу над «Норвич Сити» (5:0).

Первый гол «Сити» забил Габриэл Жезус на 11-й минуте встречи. Кевин Де Брёйне отличился в концовке первого тайма. Бельгиец получил мяч от Кайла Уолкера, находясь рядом с левым углом штрафной, быстро обработал его и пробил по дуге в дальнюю девятку. Ещё два гола «горожан» забили Рахим Стерлинг и Рияд Марез. В концовке встречи Де Брёйне оформил дубль.

В параллельном матче лондонский «Челси» дома переиграл «Вулверхэмптон» со счётом 2:0. Оба гола были забиты в добавленное к первому тайму время. Мэйсон Маунт отличился, поразив ворота гостей прямым ударом со штрафного. Спустя три минуты с передачи Маунта гол забил Оливье Жиру.

«Манчестер Сити», набрав 81 очка, занял 2-е место в в итоговой таблице АПЛ. «Норвич Сити» (21) оказался на последнем, 20-м месте и вылетел в Чемпионшип.

«Челси», набрав 66 очков, занял 4-е место. «Вулверхэмптон» (59) — на 7-м месте.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Жезус – 11'   2:0 Де Брёйне – 45+1'   3:0 Стерлинг – 79'   4:0 Марез – 83'   5:0 Де Брёйне – 90'
Англия - Премьер-лига. 38-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Маунт – 45+1'   2:0 Жиру – 45+4'
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