«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ассистировали ему судьи на линиях Гари Бесвик и Джеймс Мейнворинг.

Счёт был открыт в самом начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Дуайт Гейл, которому ассистировал бывший игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви.

Гости отыгрались на 38-й минуте, отличился Вирджил ван Дейк с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена.

На 59-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Дивок Ориги с паса Эндрю Робертсона.

В концовке встречи третий гол забил Садио Мане.

«Ливерпуль», набрав 99 очков, занял 1-е место в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (44) — на 13-м месте.