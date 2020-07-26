«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена». Обслуживал матч арбитр Энтони Тейлор, ассистировали ему судьи на линиях Гари Бесвик и Джеймс Мейнворинг.
Счёт был открыт в самом начале встречи — на 1-й минуте автором забитого мяча стал Дуайт Гейл, которому ассистировал бывший игрок «Ливерпуля» Джонджо Шелви.
Гости отыгрались на 38-й минуте, отличился Вирджил ван Дейк с передачи Алекса Окслейд-Чемберлена.
На 59-й минуте «Ливерпуль» вывел вперёд Дивок Ориги с паса Эндрю Робертсона.
В концовке встречи третий гол забил Садио Мане.
«Ливерпуль», набрав 99 очков, занял 1-е место в АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (44) — на 13-м месте.
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