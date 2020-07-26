33-летний Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 стал нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.
33-летний форвард в 35 матчах сезона забил 23 гола. На втором месте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который поразил ворота соперников 22 раза, сыграв 36 встреч. Столько же голов забил Дэнни Ингс («Саутгемптон»), сыгравший во всех 38 матчах сезона.
Топ-10 лучших бомбардиров английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 выглядит следующим образом:
1. Джейми Варди («Лестер») — 23 гола
2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 22
3. Дэнни Ингс («Саутгемптон») — 22
4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 20
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 19
6. Садио Мане («Ливерпуль») — 18
7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 18
8. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 17
9-10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон») — 17
9-10. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») — 17.
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