33-летний Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ

Лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 стал нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди.

33-летний форвард в 35 матчах сезона забил 23 гола. На втором месте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который поразил ворота соперников 22 раза, сыграв 36 встреч. Столько же голов забил Дэнни Ингс («Саутгемптон»), сыгравший во всех 38 матчах сезона.

Топ-10 лучших бомбардиров английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 выглядит следующим образом:

1. Джейми Варди («Лестер») — 23 гола

2. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 22

3. Дэнни Ингс («Саутгемптон») — 22

4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 20

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 19

6. Садио Мане («Ливерпуль») — 18

7. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 18

8. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — 17

9-10. Рауль Хименес («Вулверхэмптон») — 17

9-10. Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») — 17.