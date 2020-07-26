Чемпионат Англии по футболу: итоги сезона-2019/2020

Сегодня, 26 июля, завершился сезон-2019/2020 чемпионата Англии. Команды АПЛ сыграли 38 туров.

Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», набрав 99 очков. На 18 очков от него отстал «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» и «Челси» набрали по 66 баллов и заняли третье и четвёртое место в таблице. Все четыре клуба завоевали путёвки в групповой этап Лиги чемпионов.

На пятой строчке оказался «Лестер Сити» (62), на шестой — «Тоттенхэм Хотспур» (59). Оба клуба сыграют в Лиге Европы: команда из Лестера вышла в групповой этап, «шпоры» начнут турнир в квалификации.

«Вулверхэмптон» (59), «Арсенал» (56) и «Шеффилд Юнайтед» (54) заняли места с 7-го по 9-е. «Арсенал» отберётся в групповой этап Лиги Европы в случае победы в финале Кубка Англии. Если в финале победит «Челси», путёвку в квалификацию ЛЕ получит «Вулверхэмптон», а «Тоттенхэм» выйдет в групповой этап еврокубка.

АПЛ покидают «Борнмут» (34), «Уотфорд» (34) и «Норвич Сити» (21).