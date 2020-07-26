Андрей Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев подписал контракт с грозненским «Ахматом» сроком на три года.
Во время переговоров стороны обсуждали соглашение на два сезона, но в последний момент тренеру был предложен договор на три года, который специалист подписал. На посту наставника «Ахмата» Талалаев сменит Игоря Шалимова.
Талалаев возглавил «Крылья Советов» за шесть туров до конца сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге. При 47-летнем специалисте самарская команда набрала девять очков. В итоге «Крылья Советов» финишировали 15-ми в турнирной таблице, уступив «Тамбову» и «Ахмату» по дополнительным показателям.
До «Крыльев Советов» Талалаев работал в «Химках», «Пюнике», «Тамбове», «Волге» из Нижнего Новгорода, «Росиче», «Кубани», «Ростове», московском «Спартаке», юниорской и юношеской сборных России, а также молодёжной команде «Торпедо-Металлурга».
- 26 июля 2020
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