«Манчестер Юнайтед» установил рекорд АПЛ по числу пенальти за сезон

«Манчестер Юнайтед» установил рекорд английской Премьер-лиги по числу пробитых 11-метровых ударов за сезон.

В нынешнем сезоне игроки манкунианцев исполнили 14 пенальти. Рекорд «Манчестер Юнайтед» установил в матче 38-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (2:0). Прежний рекорд принадлежал «Кристал Пэлас» и «Лестер Сити», которые пробили по 13 пенальти в сезонах-2004/2005 и 2015/2016 соответственно.

«Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Благодаря этому манкунианцы завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Лучшим бомбардиром «МЮ» стал Антони Марсьяль, который забил 17 голов (0 — с пенальти). Также 17 голов забил Маркус Рашфорд, но он 6 раз отличился с «точки».