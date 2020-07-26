Де Брёйне повторил рекорд Анри по количеству ассистов в сезоне АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне обновил рекорд количеству результативных пасов в одном сезоне английской Премьер-лиги.

В сезоне-2019/2020 бельгиец отдал 20 голевых передач в 35 матчах. В сезоне-2002/2003 столько же ассистов было на счету форварда «Арсенала» Тьерри Анри, при этом француз сыграл 37 встреч.

Второе место по количеству голевых передач в этом сезоне заняли три футболиста — Мохамед Салах («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур») и Давид Сильва («Манчестер Сити»). Каждый из них отдал по 10 результативных пасов.

Лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги сезона-2019/2020 стал нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди. 33-летний форвард в 35 матчах сезона забил 23 гола. На втором месте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, который поразил ворота соперников 22 раза, сыграв 36 встреч. Столько же голов забил Дэнни Ингс («Саутгемптон»), сыгравший во всех 38 матчах сезона.