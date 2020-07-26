Ветеран «Эвертона» Лейтон Бэйнс завершил карьеру

Защитник ливерпульского «Эвертона» Лейтон Бэйнс принял решение о завершении карьеры, сообщает официальный сайт клуба.
35-летний Бэйнс выступал за «Эвертон» с 2007 по 2020 год. В составе «ирисок» он провёл 420 матчей во всех турнирах, стал автором 39 забитых мячей и отдал 67 результативных передач. Ранее Бэйнс играл за «Уиган Атлетик». За сборную Англии он сыграл 30 матчей и забил 1 гол.
«Лейтон принял решение завершить карьеру. Думаю, что каждый эвертонианец должен быть ему благодарен. У него была фантастическая карьера в клубе, он был невероятным примером для партнёров по команде. Мы бы хотели, чтобы Бэйнс остался в клубе, так как его опыт очень важен для нас. В ближайшие дни он должен принять решение», — сказал главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.
- 26 июля 2020
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