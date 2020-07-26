Жозе Моуринью подвёл итоги сезона «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей в матче 38-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1) подвёл итоги сезона.

«Сегодня был непростой матч. Когда «Пэлас» забил, пришло время узнать, что происходит на „Стэмфорд Бридж». Когда мне сказали, что “Челси» побеждает со счётом 2:0, я подумал, что момент настал и наша команда не настолько сильна, чтобы играть на победу. Тогда я решил, что нужно по-другому контролировать игру, чтобы получить очко, выйти в еврокубки и попрощаться с этим сезоном. До свидания, мы идём в Лигу Европы.

В этом сезоне с самого первого дня было немало трудных моментов. В итоге всё закончилось положительно, с позитивным настроем отправляемся в следующий сезон", — приводит слова Моуринью пресс-служба лондонцев.

Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», набрав 99 очков. На пятой строчке оказался «Лестер Сити» (62), на шестой — «Тоттенхэм Хотспур» (59). Оба клуба сыграют в Лиге Европы: команда из Лестера вышла в групповой этап, «шпоры» начнут турнир в квалификации.