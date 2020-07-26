«Ливерпуль» занял 2-е место в истории АПЛ по числу набранных очков за сезон

Сегодня, 26 июля, завершился сезон-2019/2020 чемпионата Англии. «Ливерпуль» занял 2-е место в истории АПЛ по количеству набранных очков за сезон.
Мерсисайдский клуб набрал 99 очков и уступил по этому показателю только «Манчестер Сити», который установил рекорд в сезоне-2017/2018, набрав 100 очков.
Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).
Второе место в нынешнем сезоне занял «Манчестер Сити». В топ-4 также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
- 26 июля 2020
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