«Локомотив» близок к подписанию одного из лучших бомбардиров чемпионата Беларуси

Нападающий солигорского «Шахтёра» Виталий Лисакович перейдёт в московский «Локомотив», сообщает Tut.by со ссылкой на комментатора АБФФ TV, работающего на матче «горняков» со «Смолевичами» (4:0).

По этой информации, Лисакович сегодня остался на скамейке запасных, поскольку агент попросил игрока сообщить о травме, чтобы не выходить на поле.

В нынешнем сезоне Лисакович забил 9 голов и заработал 13 очков по системе «гол+пас». В гонке бомбардиров белорус отстаёт на 3 гола от своего одноклубника Жасура Яхшибоева.

Ранее главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов поделился подробностями трансфера полузащитника Жасура Жалолиддинова в «Локомотив». Сообщалось, что трансфер Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн. После этого 18-летний хавбек останется в «Бунёдкоре» в аренде до конца 2020 года.