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В честь золотого дубля «Зенита» в Санкт-Петербурге организуют световую инсталляцию

В честь золотого дубля «Зенита» в Санкт-Петербурге организуют световую инсталляцию
Футбол / РПЛ 0

В ночь на 27 июля в Санкт-Петербурге будет включена световая инсталляция в честь золотого дубля «Зенита». Мероприятие пройдёт на Дворцовом мосту.

«Увидеть уникальную инсталляцию на одном из пролётов разведённого Дворцового моста сможет любой проезжающий, проплывающий или проходящий в это время. Световое шоу, посвящённое победе сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке страны, начнётся на Дворцовой набережной сразу после разведения одноимённого моста — одного из главного символов Петербурга.

Пролёт моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, станет гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов будут показаны самые важные и эмоциональные моменты уникального сезона. Сезона, в котором «Зенит» дважды доказал, что является самым сильным футбольным клубом России.

Начало в 01:30 по петербургскому времени. Продолжительность — 90 минут», — сообщается на официальном сайте клуба.

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