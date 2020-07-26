В честь золотого дубля «Зенита» в Санкт-Петербурге организуют световую инсталляцию

В ночь на 27 июля в Санкт-Петербурге будет включена световая инсталляция в честь золотого дубля «Зенита». Мероприятие пройдёт на Дворцовом мосту.

«Увидеть уникальную инсталляцию на одном из пролётов разведённого Дворцового моста сможет любой проезжающий, проплывающий или проходящий в это время. Световое шоу, посвящённое победе сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке страны, начнётся на Дворцовой набережной сразу после разведения одноимённого моста — одного из главного символов Петербурга.



Пролёт моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, станет гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов будут показаны самые важные и эмоциональные моменты уникального сезона. Сезона, в котором «Зенит» дважды доказал, что является самым сильным футбольным клубом России.



Начало в 01:30 по петербургскому времени. Продолжительность — 90 минут», — сообщается на официальном сайте клуба.