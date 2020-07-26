В честь золотого дубля «Зенита» в Санкт-Петербурге организуют световую инсталляцию

В ночь на 27 июля в Санкт-Петербурге будет включена световая инсталляция в честь золотого дубля «Зенита». Мероприятие пройдёт на Дворцовом мосту.
«Увидеть уникальную инсталляцию на одном из пролётов разведённого Дворцового моста сможет любой проезжающий, проплывающий или проходящий в это время. Световое шоу, посвящённое победе сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке страны, начнётся на Дворцовой набережной сразу после разведения одноимённого моста — одного из главного символов Петербурга.
Пролёт моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, станет гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов будут показаны самые важные и эмоциональные моменты уникального сезона. Сезона, в котором «Зенит» дважды доказал, что является самым сильным футбольным клубом России.
Начало в 01:30 по петербургскому времени. Продолжительность — 90 минут», — сообщается на официальном сайте клуба.
- 26 июля 2020
-
23:00
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:32
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:05
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:29
-
21:12
-
21:04
-
20:56
-
20:51
-
20:30
-
20:26
-
20:18
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:52
-
19:40
-
19:31
-
19:29
-
19:22
-
19:20
-
19:13
-
19:05
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:30