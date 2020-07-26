«Затеяли глобальную перестройку». Хохлов объяснил, почему у него не получилось в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов назвал причины неудач команды под его руководством в в сезоне-2019/2020.
«Затеяли глобальную перестройку, какие-то игроки не проходили предсезонку, какие-то уже по ходу сезона пришли в команду. И они были в разных физических кондициях. Нужно было время, чтобы они поняли какие-то тактические моменты. Игроки хорошие, адаптацию прошли и теперь должны показывать свой уровень.
Спорить не буду, Филипп не показывает свой уровень. Он может и должен играть лучше. Человек, купленный за такие деньги, обязан быть лучше. «Динамо» с учётом нового лимита точно не будет делать ставку на Черных и Кардозу. В команде есть игроки сильнее", — цитирует Хохлова «Матч ТВ».
Хохлов возглавлял «Динамо» с 2017 года и был уволен в октябре прошлого года. На момент его отставки команда занимала предпоследнее, 15-е место в РПЛ.
- 26 июля 2020
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