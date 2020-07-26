«Лацио» разгромил «Верону» благодаря хет-трику Иммобиле

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Верона» проиграла «Лацио» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Мануэль Вольпи, ассистировали ему судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Мауро Галетто.
Счёт был открыт в первом тайме — на 39-й минуте автором забитого мяча стал Софьян Амрабат, который реализовал 11-метровый. Римляне отыгрались в компенсированное время первого тайма, с пенальти отличился Чиро Иммобиле. На 56-й минуте «Лацио» вывел вперёд Сергей Милинкович-Савич. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Хоакин Корреа. На 83-й минуте счёт до крупного довёл Иммобиле, которому ассистировал Джордан Лукаку. В компенсированное время Иммобиле оформил хет-трик, реализовав пенальти.
«Лацио», набрав 75 очков, занимает 4-е место в Серии А. «Верона» (46) — на 9-м месте.
Также завершились ещё 3 матча 36-го тура.
«Рома» — «Фиорентина» — 2:1
«Кальяри» — «Удинезе» — 0:1
СПАЛ — «Торино» — 1:1
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