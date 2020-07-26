Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лацио» разгромил «Верону» благодаря хет-трику Иммобиле

«Лацио» разгромил «Верону» благодаря хет-трику Иммобиле
Футбол / Италия 0

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Верона» проиграла «Лацио» со счётом 1:5. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Мануэль Вольпи, ассистировали ему судьи на линиях Филиппо Валерьяни и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в первом тайме — на 39-й минуте автором забитого мяча стал Софьян Амрабат, который реализовал 11-метровый. Римляне отыгрались в компенсированное время первого тайма, с пенальти отличился Чиро Иммобиле. На 56-й минуте «Лацио» вывел вперёд Сергей Милинкович-Савич. Через несколько минут преимущество гостей увеличил Хоакин Корреа. На 83-й минуте счёт до крупного довёл Иммобиле, которому ассистировал Джордан Лукаку. В компенсированное время Иммобиле оформил хет-трик, реализовав пенальти.

«Лацио», набрав 75 очков, занимает 4-е место в Серии А. «Верона» (46) — на 9-м месте.

Также завершились ещё 3 матча 36-го тура.

«Рома» — «Фиорентина» — 2:1

«Кальяри» — «Удинезе» — 0:1

СПАЛ — «Торино» — 1:1

Италия - Серия А. 36-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 5
Лацио
Рим
1:0 Амрабат – 39' (пен)   1:1 Иммобиле – 45+6' (пен)   1:2 Милинкович-Савич – 56'   1:3 Корреа – 62'   1:4 Иммобиле – 83'   1:5 Иммобиле – 90+4' (пен)
Италия - Серия А. 36-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Верету – 45' (пен)   1:1 Миленкович – 54'   2:1 Верету – 87' (пен)
Италия - Серия А. 36-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
СПАЛ
Феррара
Окончен
1 : 1
Торино
Турин
0:1 Верди – 57'   1:1 Д'Алессандро – 80'
Италия - Серия А. 36-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
0 : 1
Удинезе
Удине
0:1 Окака – 2'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020