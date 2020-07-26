Форвард «Уотфорда» назвал репортёра ублюдком за вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини эмоционально отреагировал на вопрос журналиста Sky Sports, сообщает The Sun.

На вопрос о следующем сезоне 32-летний футболист ответил: «Я даже не знаю, был ли этот матч моей последней игрой за «Уотфорд». Если мне пора, то так тому и быть".

Затем репортёр спросил Дини, может ли он закончить карьеру этим летом. «Я ещё не такой старый, нахальный ты ублюдок», — сказал футболист. Впрочем, форвард практически сразу после этих слов извинился.

Сегодня состоялись матчи заключительного, 38-го тура АПЛ. «Уотфорд» уступил «Арсеналу» со счётом 2:3 и вылетел из английской Премьер-лиги в Чемпионшип.

Дини провёл за «Уотфорд» 398 матчей, забил 133 гола. Контракт форварда с клубом действителен до лета 2021 года.