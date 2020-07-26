Антон Шунин: задача «Динамо» — попасть в групповой раунд Лиги Европы. Мы можем

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал выход московской команды в квалификацию Лиги Европы.

«Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль — выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/2015 было по шесть побед в группе — «Динамо» в Лиге Европы и «Реала» в ЛЧ.

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Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжёлый матч с «Омонией» — Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться! Мы можем. Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова», — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».

Московское «Динамо» вышло в еврокубки благодаря победе «Зенита» (1:0) в финальном матче Кубка России с «Химками». Динамовцы, занявшие шестое место в чемпионате, сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.