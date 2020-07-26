Шкодран Мустафи пропустит начало нового сезона АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета сообщил, что защитник Шкодран Мустафи пропустит начало следующего сезона английской Премьер-Лиги. По его словам, футболист травмировал подколенное сухожилие.
«Похоже, что у Мустафи действительно серьёзное повреждение. Он пропустит начало нового сезона. Восстановление от такой травмы обычно занимает несколько недель.
Три наших центральных защитника не могут играть. Мы должны решить эту проблему", — цитирует Артету Mirror.
Сообщалось, что Мустафи не сможет помочь «канонирам» в финальном матче Кубка Англии с «Челси» из-за травмы. Футболист получил повреждение во время матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0) и был вынужден покинуть поле.
Финальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Челси» состоится 1 августа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 19:30 мск.
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