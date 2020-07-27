Президент «Чайки»: буду рад, если Адиеву предложит контракт ЦСКА, «Спартак» или «Зенит»

Президент клуба ФНЛ «Чайка» Андрей Чайка сообщил, что клуб продлил контракт с главным тренером Магомедом Адиевым до лета 2023 года.

«Я очень сильно хотел видеть Магомеда Мусаевича в нашем динамично развивающемся клубе. Я солидарен с ним во многих вопросах, мне импонирует его поведение, взгляды на футбол. Поэтому я хотел, чтобы у него была возможность построить профессиональную команду именно такой, какой он её видит.



Я считаю договоренность о новом долгосрочном контракте обоюдовыгодной: у Магомеда Мусаевича есть все возможности сотворить историю и вывести наш клуб в Премьер-лигу, а мы, в свою очередь, можем сконцентрироваться на результате и дать возможность, в какой-то степени ещё молодому, но уже очень грамотному и профессиональному специалисту расти вместе с нашим клубом.



Никто не знает, что произойдёт завтра. Нельзя чётко утверждать, что главный тренер будет с нами всю жизнь. Если через год Магомеду Мусаевичу предложит контракт ЦСКА, «Спартак» или «Зенит» – я буду только рад. Это лишний раз подчеркнёт, что мы работаем с сильным специалистом.



Мы точно должны оказаться в Премьер-лиге до 2023 года. Приложим все силы для достижения этой цели», — приводит слова Чайки пресс-служба клуба.