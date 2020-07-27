Лучший бомбардир «Ньюкасла» в АПЛ забил наименьшее количество голов в истории клуба
Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви стал лучшим бомбардиром клуба в нынешнем сезоне в английской Премьер-лиге. Футболист забил шесть голов и это худший результат среди лучших бомбардиров в истории клуба.
28-летний Шелви является воспитанником «Чарльтон Атлетик». В «Ньюкасл Юнайтед» он перешёл в январе 2016 года из «Суонси Сити». Сумма трансфера составила € 16 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах чемпионата Англии (25 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Ньюкасл Юнайтед», набрав 44 очка, финишировал на 13-м месте в чемпионате Англии.
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