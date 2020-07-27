«Чайка» представила новый логотип

Клуб ФНЛ «Чайка» на своей странице в «Твиттере» презентовал новый логотип. Эмблема выполнена в бело-синем цвете.

«Стая ждёт тебя! Ты готовы присоединиться? Амбиции нашего клуба больше не вмещаются в рамки старого стиля. За новыми целями следует новая философия и образ. Будь с нами! Наша стая растёт, а цель остаётся неизменной — крылом к крылу биться за победу!» — говорится в подписи к видеопрезентации логотипа.

«Чайка» — российский футбольный клуб из села Песчанокопского Ростовской области, выступающий в первенстве ФНЛ, основанный в 1997 году. В мае 2016 года «Чайка» прошла лицензирование РФС для участия в сезоне-2016/2017 во втором дивизионе чемпионата России. По итогам сезона-2018/2019 команда вышла в ФНЛ. В минувшем сезоне ФНЛ «Чайка» заняла 10-е место в лиге.