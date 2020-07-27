«Ювентус» обыграл «Сампдорию» в матче Серии А

В матче 36-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» обыграл генуэзскую «Сампдорию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус». Обслуживал матч арбитр Франческо Фурно, ассистировали ему судьи на линиях Алессандро Джаллатини и Алессандро Костанцо.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — автором забитого мяча стал Криштиану Роналду, которому ассистировал Миралем Пьянич. Туринский клуб увеличил разрыв в счёте в середине второго тайма, отличился Федерико Бернардески. На 77-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Мортена Торсби. На 89-й минуте Роналду мог оформить дубль, но не реализовал пенальти.
«Ювентус», набрав 83 очка, стал недосягаемым для преследователей и гарантировал себе чемпионский титул. Туринцы завоевали скудетто в девятый раз подряд и в 36-й раз в истории. «Сампдория» (41) — на 15-м месте.
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