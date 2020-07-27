«Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд

Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем итальянской Серии А.

В 36-м туре «Ювентус» обыграл «Сампдорию» со счётом 2:0 и набрал 83 очка. Туринцы опережают ближайшего преследователя — миланский «Интер» — на 7 очков.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве.

По количеству завоёванных «скудетто» «Ювентус» лидирует в Италии. На втором месте — «Милан» и миланский «Интер», которые по 18 раз выигрывали чемпионат Италии.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри впервые в своей карьере выиграл национальный чемпионат. Специалист возглавил команду в июне прошлого года.