Ретрокадры и акция прощания со стадионом «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Лучшие фото

26 июля в Москве прошла церемония закрытия стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Легендарная арена будет находиться на реконструкции до 2024 года, а её вместимость планируют увеличить до 15 тысяч зрителей. Попрощаться со старым стадионом пришли более тысячи болельщиков чёрно-белых, а в рамках мероприятия состоялась автограф-сессия с игроками нынешнего «Торпедо» – Сергеем Шустиковым, Иваном Сергеевым, Андреем Ляхом, Александром Рязанцевым и Артёмом Самсоновым.
Стадион «Торпедо» был открыт почти 60 лет назад – в сентябре 1960 года. Сперва арена использовалась в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды Завода имени Лихачёва. Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года: в рамках чемпионата СССР сыграли «Торпедо» и одесский «Черноморец».
Ретрокадры и церемония прощания со стадионом «Торпедо» — в фотоподборке «Чемпионата».
- 27 июля 2020
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:51
-
10:34
-
10:34
-
10:30
-
10:16
-
10:04
-
09:50
-
09:45
-
09:25
-
09:02
-
08:51
-
08:30
-
08:02
-
05:41
-
05:34
-
05:24
-
04:47
-
04:30
-
04:12
-
03:22
-
03:12
-
02:53
-
02:29
-
02:18
-
02:00
-
01:48
-
01:25
-
00:43
-
00:43
-
00:32
-
00:25