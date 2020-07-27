Ретрокадры и акция прощания со стадионом «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова. Лучшие фото

26 июля в Москве прошла церемония закрытия стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова. Легендарная арена будет находиться на реконструкции до 2024 года, а её вместимость планируют увеличить до 15 тысяч зрителей. Попрощаться со старым стадионом пришли более тысячи болельщиков чёрно-белых, а в рамках мероприятия состоялась автограф-сессия с игроками нынешнего «Торпедо» – Сергеем Шустиковым, Иваном Сергеевым, Андреем Ляхом, Александром Рязанцевым и Артёмом Самсоновым.

Стадион «Торпедо» был открыт почти 60 лет назад – в сентябре 1960 года. Сперва арена использовалась в качестве тренировочного поля для одноимённой футбольной команды Завода имени Лихачёва. Первый официальный матч на стадионе состоялся 15 апреля 1977 года: в рамках чемпионата СССР сыграли «Торпедо» и одесский «Черноморец».

Ретрокадры и церемония прощания со стадионом «Торпедо» — в фотоподборке «Чемпионата».