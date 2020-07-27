Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в сезоне итальянской Серии А не реализовал пенальти, сообщает Squawka в «Твиттере».

В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом. В 34-м туре Роналду, реализовав пенальти в игре с «Лацио» (2:1), забил 12-й раз с одиннадцатиметровой отметки и тем самым повторил рекорд Джузеппе Синьори, установленный в сезоне-1995/1996.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.