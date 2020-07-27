Бонуччи: игроки «Ювентуса» изо всех сил пытались интерпретировать философию Сарри

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи признал, что это был самый сложный титул за его 9-сезонную карьеру в туринском клубе.

«Это был самый красивый титул, потому что он был самым сложным. Мы начали новую эру, новую философию, столкнулись с множеством трудностей, но мы продолжали делать всё возможное, даже когда было допущено так много ошибок.

Это было сложно и вне поля, за три месяца из-за COVID-19 мир изменился. Мы должны были вернуться к этому, но мы сделали это.

У меня нет слов. Игроки «Ювентуса» сделали всё для того, чтобы оформить это чемпионство для нас, для клуба, для фанатов, которые подбадривали нас из дома или с небес. Мы хотели праздновать с теми, кто не смог быть здесь с нами. Когда вы носите эту майку, вы не можете сдерживаться. Это был напряженный год.

Мы изо всех сил пытались интерпретировать философию тренера, но в любой ситуации игроки «Ювентуса» оставались командой и работали больше, чем некоторые великие игроки. Теперь мы постараемся отдохнуть в течение следующих 10 дней, а затем подготовиться к следующему испытанию», — приводит слова Бонуччи Football-Italia.