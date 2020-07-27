Гжегож Крыховяк продолжает путешествовать по Камчатке, опубликовав фото с медведями

30-летний польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк продолжает освещать своё путешествие по Камчатке.
«Я знал, что Камчатка особенная, но я не ожидал, что она будет такой красивой. Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей одна из главных причин моей поездки», — написал Крыховяк в «Инстаграме», прикрепив фото.
Публикация доступна в «Инстаграме» Крыховяка.
В текущем сезоне Крыховяк принял участие в 33 встречах за «железнодорожников», в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
По итогам сезона-2019/2020 чемпионом РПЛ стал «Зенит». Право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов получили «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
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