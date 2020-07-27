Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков после завоевания скудетто

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после завоевания очередного титула чемпионов Италии.

«Есть! Чемпионы Италии!



Рад за второй подряд титул чемпионов и продолжаю строить историю этого великого и великолепного клуба.



Этот титул посвящается всем поклонникам «Юве», в частности тем, кто пострадал и страдает от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир.



Это было нелегко! Смелость, ответственность и решительность болельщиков были той силой, которая была нам нужна, чтобы встретиться с этим напряженным финалом чемпионата и бороться до конца за этот титул, принадлежащий всей Италии. Большие объятия всем вам!», — написал Роналду в опубликованном посте в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Роналду.

Напомним, что туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.