Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков после завоевания скудетто

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после завоевания очередного титула чемпионов Италии.
«Есть! Чемпионы Италии!
Рад за второй подряд титул чемпионов и продолжаю строить историю этого великого и великолепного клуба.
Этот титул посвящается всем поклонникам «Юве», в частности тем, кто пострадал и страдает от пандемии, которая застала нас всех врасплох, перевернув мир.
Это было нелегко! Смелость, ответственность и решительность болельщиков были той силой, которая была нам нужна, чтобы встретиться с этим напряженным финалом чемпионата и бороться до конца за этот титул, принадлежащий всей Италии. Большие объятия всем вам!», — написал Роналду в опубликованном посте в «Инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Роналду.
Напомним, что туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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