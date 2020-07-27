Давид Луис установил антирекорд АПЛ по количеству заработанных пенальти

33-летний бразильский защитник «Арсенала» Давид Луис отметился весьма необычным достижением в игре 38-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (3:2), сообщает Opta в «Твиттере».

В матче с «Арсеналом» Давид Луис в очередной раз заработал пенальти в ворота своей команды на 43-й минуте встречи, который был реализован нападающим «Уотфорда» Троем Дини. Как утверждает источник, это уже 5-й пенальти в сезоне в ворота «Арсенала», виновником которого становится бразильский защитник, что является антирекордом турнира. Ранее за сезон АПЛ никто не зарабатывал одиннадцатиметровые удары в ворота своей команды более 4 раз.

В текущем сезоне Давид Луис принял участие в 42 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей. В 14 матчах с его участием «канониры» не пропустили ни одного мяча.