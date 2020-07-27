Алессандро Дель Пьеро поздравил «Ювентус» с 9-м подряд чемпионством

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил свои поздравления клубу и игрокам с завоеванием 9-го подряд титула чемпионов Италии.

«Как сказал президент Бониперти: «Победа — не самое важное, это единственное, что имеет значение!» 9-я победа подряд. Мои поздравления!», — написал Дель Пьеро в «Инстаграме», прикрепив фотографию кубка.

Дель Пьеро выступал в составе «Ювентуса» 1993 по 2012 год. В составе туринского клуба форвард — чемпион Италии (сезон-1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2011/2012), обладатель Кубка Италии (сезон-1994/1995) и Суперкубка страны (сезон-1995/1996, 1996/1997, 2001/2002, 2002/2003), а также победитель Лиги чемпионов (сезон-1995/1996). Он принял участие в 706 матчах во всех турнирах, отметившись 290 забитыми мячами и 81 результативной передачей.



Напомним, что туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0.