«Ювентус» выиграл чемпионат Италии, Талалаев возглавил «Ахмат». Главное к утру
«Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд, Андрей Талалаев возглавил «Ахмат», «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов, Педро объявил об уходе из «Челси» и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд.
2. Андрей Талалаев возглавил «Ахмат».
3. «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов.
4. Педро объявил об уходе из «Челси».
5. «Зенит» завершил комплектование состава на следующий сезон.
6. Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.
7. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков завершил игровую карьеру в 38 лет.
8. Куартараро выиграл Гран-при Андалусии MotoGP, Росси — третий.
«Зенит» завоевал Кубок России, Хави заразился коронавирусом. Главное к утру
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