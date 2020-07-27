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«Ювентус» выиграл чемпионат Италии, Талалаев возглавил «Ахмат». Главное к утру

«Ювентус» выиграл чемпионат Италии, Талалаев возглавил «Ахмат». Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

«Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд, Андрей Талалаев возглавил «Ахмат», «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов, Педро объявил об уходе из «Челси» и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд.

2. Андрей Талалаев возглавил «Ахмат».

3. «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов.

4. Педро объявил об уходе из «Челси».

5. «Зенит» завершил комплектование состава на следующий сезон.

6. Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом.

7. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков завершил игровую карьеру в 38 лет.

8. Куартараро выиграл Гран-при Андалусии MotoGP, Росси — третий.

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