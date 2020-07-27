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Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ сезона-2019/2020 по версии «Чемпионата»

Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ сезона-2019/2020 по версии «Чемпионата»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим футболистом минувшего сезона Российской Премьер-Лиги по версии «Чемпионата».

Помимо журналистов, в голосовании также участвовали главные тренеры всех клубов чемпионата России и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги. Каждый назвал трёх игроков, расставив их по местам с первого по третье, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье). При финальном подсчёте баллы, выставленные тренерами и капитанами, были умножены на 0,4, а журналистами – на 0,2.

Дзюба по итогам голосования набрал 25,2 балла. Второе место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук (17,8 балла), третье – форвард «Зенита» Сердар Азмун (11,8 балла).

С полными итогами голосования можно ознакомиться на «Чемпионате».

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