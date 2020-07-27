Московское «Динамо» объявило об уходе 7 футболистов

Пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте клуба сообщила, что команду покидают 7 футболистов, контракты которых истекают 31 июля и не будут продлены: Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо, Антон Соснин.

«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб. Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», — говорится в сообщении бело-голубых.

«Динамо» завершило сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующей кампании московская команда выступит в Лиге Европы.