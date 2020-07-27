Рой Кин: никогда не был большим поклонником де Хеа. «МЮ» нужен вратарь получше

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что голкипер Давид де Хеа не соответствует уровню и амбициям «красных дьяволов».
«Никогда не был большим поклонником Давида. Он совершает слишком много ошибок, больших ошибок, которые стоят «Юнайтед» важных очков. Если они хотят бороться за титул Премьер-лиги, им нужен вратарь получше.
Не знаю, что у них за проблема с голкипером. Нападающих убирают из состава или продают, то же самое касается полузащитников, но по какой-то причине они считают, что проблема с вратарём может подождать.
Футбол так не работает. Все видели, насколько лучше стал «Ливерпуль», когда сменил голкипера. В чём проблема? Если де Хеа не справляется, допускает ошибки, поменяйте его. В мире есть хорошие вратари», — цитирует Кина Goal со ссылкой на Sky Sports.
- 27 июля 2020
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