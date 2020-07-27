Капелло: футболка «Реала» давит на Азара, поэтому он провалился

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением об игре бельгийского нападающего «Королевского клуба» Эдена Азара.

«Конечно, я разочарован игрой Азара. Он не играет за „Реал“ так, как играл в „Челси“. Эден на протяжении длительного времени был травмирован, он не адаптировался. Я всегда считал его великим игроком, но футболка „Реала“ давит на Азара, поэтому он провалился. Безусловно, в следующем сезоне он будет играть лучше», — приводит слова Капелло Marca.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Сумма трансфера составила € 115 млн. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 16 матчей в чемпионате Испании (14 — в основном составе), забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.