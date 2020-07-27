Гендиректор «Шахтёра»: Луческу дважды просился назад, но он себя исчерпал

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал назначение бывшего наставника клуба Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского «Динамо».

«Луческу себя исчерпал. Клуб вырос, пошёл вверх, а Мирча остался на прежнем уровне. Поэтому президент ещё за полгода до окончания контракта Луческу дал задание подыскать новых кандидатов. Это решение было продуманным. Президент понимал на что идёт. Мирча дважды просился обратно и дважды получил отказ. Это было решение президента и откатывать его он не собирался.



Я проработал в „Шахтёре“ 17 лет и не представляю даже в страшном сне, что я в „Динамо“. Например, Карло Николини отказал Луческу и не вошёл в его штаб, сказав, что он не сможет ходить по Киеву и смотреть в глаза болельщикам „Шахтёра“, — приводит слова Палкина Football.ua со ссылкой на „Украина 24“.