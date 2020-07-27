Клопп: покупая ван Дейка, «Ливерпуль» понятия не имел, насколько он особенный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о защитнике команды Вирджиле ван Дейке.
«Не уверен, что ему нужен ещё один час похвалы. Он хорош, очень хорош. Вирджил — отличный центральный защитник. Нет, он особенный, его сочетание навыков и мышление совершенно особенные.
Рад иметь такого футболиста в команде. Покупая его, мы знали, что у нас появится действительно хороший игрок, но мы понятия не имели, насколько ван Дейк особенный. Потрясающий футболист», — приводит слова немецкого специалиста Goal.
Ван Дейк перешёл из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» в январе 2018 года. Трансфер нидерландца обошёлся мерсисайдцам в € 85 млн.
В сезоне-2019/2020 Вирджил записал в свой актив 5 голов и 2 результативные передачи в 50 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
- 27 июля 2020
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