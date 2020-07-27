Джикия назвал Дзюбу лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2019/2020

«Чемпионат» провёл голосование за лучшего футболиста минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Победителем стал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.



Помимо журналистов, в голосовании также участвовали главные тренеры всех клубов чемпионата России и их капитаны. Всего высказались 44 человека: 12 журналистов «Чемпионата» и 32 представителя команд Премьер-Лиги. Каждый назвал трёх игроков, расставив их по местам с первого по третье, учитывая ранжировку баллов (3 – за первое место, 2 – за второе, 1 – за третье). При финальном подсчёте баллы, выставленные тренерами и капитанами, были умножены на 0,4, а журналистами – на 0,2.



Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал лучшим игроком РПЛ Дзюбу. На второе место Джикия поставил полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, на третье — одноклубника Самуэля Жиго.



С полными итогами голосования можно ознакомиться на «Чемпионате».

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