Гвардиола: знаем, что Де Брёйне даёт «Сити» своими передачами, но нам нужны и его голы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (5:0) поделился мнением о полузащитнике Кевине Де Брёйне, который повторил рекорд знаменитого форварда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри по результативным передачам.

«Знаем, что Де Брёйне даёт команде своими передачами, но нам нужны и его голы. В матче с «Норвич Сити» он забил два блестящих мяча. Конечно, первый гол был особенным.

Мы советовали Кевину играть просто, так, как он привык. Говорили ему не слишком сосредотачиваться на достижении.

Он отдал одну передачу, но легко мог побить рекорд. Теперь он будет делить его с Анри. Де Брёйне играл очень хорошо.

Индивидуальная цель, нацеленность на достижении чего-то — это хорошо. Спортсмены всегда хотят побеждать, быть лучше и приносить пользу команде», — цитирует Гвардиолу Goal.