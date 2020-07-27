Агент Адигезалов: предложил Шахина российским клубам, но везде получил отказ

Футбольный агент Рамил Адигезалов рассказал, как предлагал российским клубам подписать контракт с турецким полузащитником Нури Шахином.

«Я не агент Шахина, но на меня вышел его агент через моих знакомых. Плюс есть ещё один азербайджанец, который очень хорошо знает турецкий рынок. Он тоже нас свёл. Эти ребята были заинтересованы в российском рынке. Я предложил Нури в несколько клубов, но везде получил отказ.

Некоторые даже не подняли трубки. Некоторые просмотрели и всё равно не ответили. У всех свой интерес. Отреагировало немного «Динамо». «Рубин» и «Краснодар» отказались. «Локомотив» ответил, как и «Рубин». У них по легионерам уже закрыт. Такое имеет место. Ничего не скажешь. А «Краснодар» не ищет такую позицию. И плюс с легионерами у них перебор.

Шахин просил достаточно подъёмные деньги по российским меркам. Всё вокруг миллиона. Думаю, что после Маркизио и Шюррле топ-клубы пообжигались на бывших уже звёздах», — приводит слова Адигезалова журналист Анар Ибрагимов на своём канале в «Яндекс.Дзен».