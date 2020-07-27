Магуайр: в начале сезона большинство людей не верило, что «Манчестер Юнайтед» попадёт в ЛЧ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал попадание команды в Лигу чемпионов.

«Наша команда всегда стремится играть в Лиге чемпионов, но последние несколько лет были тяжёлыми для нас. В начале сезона большинство людей не верили, что „Манчестер Юнайтед“ попадёт в Лигу чемпионов. Но мы всегда верили в себя.

В следующем сезоне мы должны продолжать прогрессировать. В некоторых матчах мы играли недостаточно хорошо, поэтому соперники нас наказывали. Впрочем, в последнее время мы стали лучше. Мы доказали, что наша команда обладает сильным характером", — приводит слова Магуайра Goal со ссылкой на Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на третьем месте в чемпионате Англии и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.