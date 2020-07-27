Коммерческий директор «Спартака» покинул клуб

Алексей Власов, занимавший должность коммерческого директора московского «Спартака», принял решение покинуть клуб.

«Благодаря эффективной работе Алексея и его команды удалось сохранить всех ключевых партнёров клуба во время карантина и подписать контракты с новыми.

Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за всё, что сделал для «Спартака»!» — говорится в сообщении красно-белых на официальном сайте клуба.

Власов занимал пост коммерческого директора «Спартака» с сентября 2019 года. До этого он работал в московском клубе с 2008 по 2015 год.

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России красно-белые дошли до полуфинала.