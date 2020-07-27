«Барселона» рассчитывает продать Филиппе Коутиньо за € 80 млн

Будущее полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», остаётся неопределённым, сообщает Marca.

После приобретения вингера Лероя Зане «Бавария» решила не тратить деньги на трансфер Коутиньо. По окончании нынешнего сезона бразилец вернётся в «Барселону», но испанский клуб тоже не рассчитывает на него.

«Барселона» хочет выручить с продажи Филиппе € 80 млн. При этом сине-гранатовые до сих не получали конкретных предложений о покупке 28-летнего хавбека.

В кампании-2019/2020 Коутиньо записал в свой актив 9 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Контракт Филиппе с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.