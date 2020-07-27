«Ювентус» предложил «Челси» обменять Рэмси на Жоржиньо

Туринский «Ювентус» этим летом планирует заполучить полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. На трансфере 28-летнего футболиста настаивает главный тренер команды Маурицио Сарри, сообщает Tuttomercatoweb.
«Ювентус» уже начал переговоры с «Челси». Итальянский клуб предлагает синим включить в сделку хавбека Аарона Рэмси.
В нынешнем сезоне Жоржиньо забил 7 мячей и отдал 2 голевых паса в 43 матчах за «Челси» во всех турнирах. Рэмси в 33 встречах за «Ювентус» записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.
Сарри ранее работал с Жоржиньо в «Наполи». Возглавив «Челси», итальянский специалист попросил руководство синих приобрести полузащитника.
Напомним, до перехода в «Ювентус» в 2019 году Рэмси в течение 11 лет выступал за лондонский «Арсенал».
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