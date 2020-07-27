Председатель совета директоров «Урала» ушёл в отставку
Председатель совета директоров «Урала» Александр Левин сообщил о своей отставке.
«Расставаться с любимым делом всегда грустно. Но, чтобы это дело развивалось, порой надо уходить. Это я о футболе. Мой родной «Урал» не выполнил спортивную задачу на сезон-2019/2020, и я принял непростое для себя решение — подать в отставку с поста председателя совета директоров ФК «Урал» и с должности вице-президента клуба. А в душе и сердце футбол, конечно, останется навсегда!» — написал Левин на своей странице в «Фейсбуке».
В завершившемся сезоне «Урал» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России екатеринбургский клуб дошёл до стадии 1/2 финала, где проиграл «Химкам» со счётом 1:3.
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